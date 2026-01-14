Стало известно, чем закончилось заседание Совбеза ООН после удара «Орешником»

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что удар по объектам во Львовской области Москва рассматривает как реакцию на продолжающиеся атаки по территории России и по объектам критической инфраструктуры. По его позиции, до тех пор, пока Киев не примет условия российской стороны, военный вариант будет оставаться основным инструментом давления.