Стремление американского президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией заставило европейские страны, входящие в НАТО, задуматься о начале диалога с Россией, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.
«На самом деле, премьер-министр Италии (Джорджа) Мелони уже сейчас говорит: “Эй, может, нам стоит начать разговор с Россией?” Они (россияне — прим. ред.) предпочли бы ладить с европейцами. Ведь они не питают к ним ненависти. Однако сейчас отношения с европейцами — это уже не то, без чего Россия не может обойтись», — сказал он в видеоблоге норвежского политолога Гленна Дизэна.
Эксперт считает, что продолжение Трампом курса на конфронтацию с Данией из-за острова усложнит положение Североатлантического альянса и ещё больше ослабит этот блок. Джонсон также обратил внимание, что Россия укрепляет политические позиции в связи с успешным наступлением в зоне специальной военной операции.
Аналитик убеждён, что ситуация для ВСУ будет быстро ухудшаться, а российские войска продолжат продвижение. При этом, по его мнению, от украинских формирований Вооружёнными силами РФ могут быть освобождены три крупных города.
Напомним, ранее основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, написал, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО. Он отметил, что эскалация напряжённости вокруг острова является «кратчайшим путём к концу» Североатлантического альянса.