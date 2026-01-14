Ричмонд
Аналитик Джонсон: ситуация с Гренландией толкает страны НАТО к диалогу с РФ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон полагает, что продолжение курса на конфронтацию США с Данией из-за Гренландии ещё больше ослабит НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Стремление американского президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией заставило европейские страны, входящие в НАТО, задуматься о начале диалога с Россией, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.

«На самом деле, премьер-министр Италии (Джорджа) Мелони уже сейчас говорит: “Эй, может, нам стоит начать разговор с Россией?” Они (россияне — прим. ред.) предпочли бы ладить с европейцами. Ведь они не питают к ним ненависти. Однако сейчас отношения с европейцами — это уже не то, без чего Россия не может обойтись», — сказал он в видеоблоге норвежского политолога Гленна Дизэна.

Эксперт считает, что продолжение Трампом курса на конфронтацию с Данией из-за острова усложнит положение Североатлантического альянса и ещё больше ослабит этот блок. Джонсон также обратил внимание, что Россия укрепляет политические позиции в связи с успешным наступлением в зоне специальной военной операции.

Аналитик убеждён, что ситуация для ВСУ будет быстро ухудшаться, а российские войска продолжат продвижение. При этом, по его мнению, от украинских формирований Вооружёнными силами РФ могут быть освобождены три крупных города.

Напомним, ранее основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, написал, что притязания США на Гренландию разрушают НАТО. Он отметил, что эскалация напряжённости вокруг острова является «кратчайшим путём к концу» Североатлантического альянса.

