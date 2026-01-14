Раскрыто, как именно Зеленский оценил удары ВС РФ по Украине 13 января

По заявлению Зеленского, в атаке было задействовано 18 баллистических ракет, а также крылатые ракеты и ударные беспилотники. Часть целей, по его данным, удалось перехватить. Отдельно он отметил, что средствами противовоздушной обороны были сбиты 64 беспилотника типа «шахед». При этом украинский лидер признал, что зафиксированы и попадания.