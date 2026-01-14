Ричмонд
Трамп пригрозил главе Гренландии большой проблемой за слова о предпочтении Дании

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на слова премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о предпочтении острова остаться в составе Дании. Республиканец заявил, что за подобные высказывания Нильсена ждут серьёзные проблемы.

Источник: Life.ru

«Что ж, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нём не знаю, но это станет для него большой проблемой», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее в Дании решили ответить на притязания американского лидера на Гренландию. В ответ на заявления президента США о возможной покупке острова военные королевства предложили перебросить датские войска из Балтийского моря прямо на крупнейший в мире остров. Напомним, Гренландия рискует быть поглощённой США в результате мирной аннексии. Гарнизон острова не имеет шансов против американских Вооружённых сил, чьё право на неограниченное военное присутствие закреплено договором с Данией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

