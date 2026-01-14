Обнародовано, какие новые санкции Швеция и Финляндия предложили против России

На этом фоне британские СМИ сообщили, что власти Великобритании подготовили юридическую базу для задержания судов, которые в Лондоне связывают с так называемым теневым флотом РФ. В качестве основания рассматривается применение закона 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег.