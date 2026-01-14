Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнародовано, какие новые санкции Швеция и Финляндия предложили против России

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард вместе с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен выступили с инициативами по очередному пакету антироссийских мер.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард вместе с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен выступили с инициативами по очередному пакету антироссийских мер. Среди предложений — ограничения на импорт российских удобрений и запрет на обслуживание судов, перевозящих российские энергоносители.

Как следует из заявлений Стенергард, речь идет о трех направлениях. Первое — меры против поставок российских удобрений в Евросоюз. Шведская сторона указала, что эта продукция остается одним из ключевых экспортных товаров России на европейском направлении.

Вторым пунктом обозначен запрет европейским компаниям оказывать услуги судам, которые задействованы в перевозке российских нефти, газа и угля. В перечень таких услуг, по данным западных источников, предлагается включить транспортировку, перегрузку, страхование и ремонт в портах.

Третьим предложением названа идея перекрыть поставки предметов роскоши из стран ЕС в Россию.

На этом фоне британские СМИ сообщили, что власти Великобритании подготовили юридическую базу для задержания судов, которые в Лондоне связывают с так называемым теневым флотом РФ. В качестве основания рассматривается применение закона 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег.

Читайте также: Раскрыто, что обвиняемый в жестоких задержаниях российский силовик ушёл на СВО.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше