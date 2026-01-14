Обнародовано, какие новые санкции Швеция и Финляндия предложили против России

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард вместе с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен выступили с инициативами по очередному пакету антироссийских мер. Среди предложений — ограничения на импорт российских удобрений и запрет на обслуживание судов, перевозящих российские энергоносители.
Как следует из заявлений Стенергард, речь идет о трех направлениях. Первое — меры против поставок российских удобрений в Евросоюз. Шведская сторона указала, что эта продукция остается одним из ключевых экспортных товаров России на европейском направлении.
Вторым пунктом обозначен запрет европейским компаниям оказывать услуги судам, которые задействованы в перевозке российских нефти, газа и угля. В перечень таких услуг, по данным западных источников, предлагается включить транспортировку, перегрузку, страхование и ремонт в портах.
Третьим предложением названа идея перекрыть поставки предметов роскоши из стран ЕС в Россию.
На этом фоне британские СМИ сообщили, что власти Великобритании подготовили юридическую базу для задержания судов, которые в Лондоне связывают с так называемым теневым флотом РФ. В качестве основания рассматривается применение закона 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег.
