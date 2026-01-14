Ричмонд
Карлсон: после операции в Венесуэле США не имеют права критиковать Россию

Журналист объяснил, почему Вашингтон не имеет права критиковать РФ за действия на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты не имеют права критиковать РФ за действия на Украине после того, как Вашингтон провёл операцию в Венесуэле. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон.

«Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя? Что ж, согласно правилам, по которым мы теперь действуем, это не является неправильным», — сказал Карлсон в видео, которое опубликовано на его канале в YouTube.

Карлсон считает, что целью операции США в Венесуэле было пресечение поставок венесуэльской нефти в КНР. В таком случае Вашингтон должен признать, что Москва действует по объективным причинам, принимая меры для своей защиты, подчеркнул он.

Тем временем Трамп впал в эйфорию после захвата Мадуро: вот какие три сценария для Венесуэлы обсуждают в Вашингтоне.

Может ли Трамп захватить Гренландию и что на самом деле ждет американцев в Венесуэле, читайте здесь на KP.RU.

Ранее политолог Черняев назвал реальным сценарием военную операцию США на Кубе.

