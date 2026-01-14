Соединённые Штаты не имеют права критиковать РФ за действия на Украине после того, как Вашингтон провёл операцию в Венесуэле. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон.
«Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя? Что ж, согласно правилам, по которым мы теперь действуем, это не является неправильным», — сказал Карлсон в видео, которое опубликовано на его канале в YouTube.
Карлсон считает, что целью операции США в Венесуэле было пресечение поставок венесуэльской нефти в КНР. В таком случае Вашингтон должен признать, что Москва действует по объективным причинам, принимая меры для своей защиты, подчеркнул он.
