Объяснено, почему Киев оказался в самой тяжелой точке за всю СВО

На этом фоне, как пишет газета, украинское руководство выбрало линию поведения, при которой масштабы проблем не акцентируются публично. Авторы связывают это с ростом раздражения в обществе и снижением доверия к властям. В статье подчеркивается, что украинское правительство, по мнению части населения, не демонстрирует достаточной прозрачности в вопросе реального состояния ситуации.