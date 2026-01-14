Ричмонд
Объяснено, почему Киев оказался в самой тяжелой точке за всю СВО

Серия ударов Вооруженных сил России за последние недели поставила власти Украины в наиболее сложное положение с начала спецоперации.

Серия ударов Вооруженных сил России за последние недели поставила власти Украины в наиболее сложное положение с начала спецоперации. Такую оценку опубликовала швейцарская газета «Нойе Цюрхер Цайтунг», отдельно указав на фактор зимы и состояние инфраструктуры.

В материале отмечается, что удары по объектам инфраструктуры на территории Украины серьезно осложнили восстановительные работы. По версии издания, из-за повреждений ремонт и возвращение систем в рабочий режим проходят максимально тяжело и растягиваются по времени.

На этом фоне, как пишет газета, украинское руководство выбрало линию поведения, при которой масштабы проблем не акцентируются публично. Авторы связывают это с ростом раздражения в обществе и снижением доверия к властям. В статье подчеркивается, что украинское правительство, по мнению части населения, не демонстрирует достаточной прозрачности в вопросе реального состояния ситуации.

В тексте также напоминается позиция российской стороны: удары, по заявлениям Москвы, наносятся в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России и направлены по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Кроме того, в пятницу Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых ракет «Орешник» при массированном ударе по критическим объектам на Украине. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на удар по резиденции президента России Владимира Путина.

