Выяснилось, как Иран начал выстраивать «внутренний интернет» по белому списку

Параллельно агентство «Рейтер» сообщало, что даже на фоне блокировок в Иране сохраняются способы выхода в сеть через спутниковый интернет «Старлинк», которым пользуются участники протестов. При этом, по словам Рашиди, власти фактически приравняли использование этой системы к шпионажу в интересах иностранных спецслужб.