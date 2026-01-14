Выяснилось, как Иран начал выстраивать «внутренний интернет» по белому списку

Власти Ирана начали переход к собственной закрытой сети, которая должна частично заменить глобальный интернет. Один из ключевых шагов — формирование «белого списка» сайтов и сервисов, которые будут доступны внутри страны, сообщила газета «Гардиан».
По данным издания, в перечень попали внутренние поисковые системы, карты и навигационные приложения, мессенджеры для обмена сообщениями, а также местный стриминговый сервис, где публикуются только одобренные государством видеоматериалы. Об этом заявил иранский эксперт по цифровым правам Амир Рашиди.
Рашиди утверждает, что уже действует «скелетная версия» внутренней сети. По его оценке, она жестко ограничена, полностью управляется государственными структурами и почти не связана с внешним цифровым пространством.
На фоне происходящего Рашиди и директор интернет-анализа компании «Кентик» Даг Мадори заявили, что привычный интернет в Иране может исчезнуть в прежнем виде надолго. По их версии, изменения рассчитаны на перспективу и не выглядят временной мерой.
Похожая модель закрытой сети существует в КНДР. Там используется система «Кванмён», которая доступна в вузах, государственных учреждениях, отдельных библиотеках и на госпредприятиях. В ней работают государственные порталы, новостные ресурсы, учебные материалы, электронные библиотеки и локальные аналоги почты и поисковых сервисов.
Параллельно агентство «Рейтер» сообщало, что даже на фоне блокировок в Иране сохраняются способы выхода в сеть через спутниковый интернет «Старлинк», которым пользуются участники протестов. При этом, по словам Рашиди, власти фактически приравняли использование этой системы к шпионажу в интересах иностранных спецслужб.
Также он утверждает, что для подавления сигнала терминалов в Иране применяют военные средства, которые по принципу работы похожи на оборудование для глушения беспилотников в зоне боевых действий на Украине.
