Стало известно, кому из ветеранов хотят дать до 35 дней неоплачиваемого отпуска

Документ предусматривает предоставление неоплачиваемого отпуска сроком до 35 календарных дней в год. Поправки предлагается внести в статью 16 федерального закона «О ветеранах».
Законопроект подготовило правительство РФ. В пояснении указано, что инициатива направлена на повышение социальной защищенности граждан, которые выполняли задачи на территориях ДНР и ЛНР начиная с 24 февраля 2022 года, а также Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.
Под действие норм должны попасть лица, имеющие особые заслуги при выполнении указанных задач и при этом отработавшие на этих территориях суммарно не менее шести месяцев. Также предусматривается возможность получения такого отпуска для тех, кто был откомандирован досрочно по уважительным причинам.
Отдельно в проекте перечислены командировки в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года. Кроме того, изменения затрагивают граждан, которые направлялись в Сирию с 30 сентября 2015 года для обеспечения выполнения специальных задач.
Теперь законопроекту предстоит пройти дальнейшее рассмотрение в Госдуме.
