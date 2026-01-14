Стало известно, кому из ветеранов хотят дать до 35 дней неоплачиваемого отпуска

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о дополнительном отпуске без сохранения зарплаты для ветеранов боевых действий. Речь идет о тех, кто направлялся в командировки для выполнения задач в зону СВО, а также в Сирию и Афганистан.