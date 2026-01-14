Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кому из ветеранов хотят дать до 35 дней неоплачиваемого отпуска

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о дополнительном отпуске без сохранения зарплаты для ветеранов боевых действий.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о дополнительном отпуске без сохранения зарплаты для ветеранов боевых действий. Речь идет о тех, кто направлялся в командировки для выполнения задач в зону СВО, а также в Сирию и Афганистан.

Документ предусматривает предоставление неоплачиваемого отпуска сроком до 35 календарных дней в год. Поправки предлагается внести в статью 16 федерального закона «О ветеранах».

Законопроект подготовило правительство РФ. В пояснении указано, что инициатива направлена на повышение социальной защищенности граждан, которые выполняли задачи на территориях ДНР и ЛНР начиная с 24 февраля 2022 года, а также Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

Под действие норм должны попасть лица, имеющие особые заслуги при выполнении указанных задач и при этом отработавшие на этих территориях суммарно не менее шести месяцев. Также предусматривается возможность получения такого отпуска для тех, кто был откомандирован досрочно по уважительным причинам.

Отдельно в проекте перечислены командировки в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года. Кроме того, изменения затрагивают граждан, которые направлялись в Сирию с 30 сентября 2015 года для обеспечения выполнения специальных задач.

Теперь законопроекту предстоит пройти дальнейшее рассмотрение в Госдуме.

Читайте также: Раскрыто, что обвиняемый в жестоких задержаниях российский силовик ушёл на СВО.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше