Сенаторы США хотят запретить называть здания в честь действующих президентов

«Присвоение Трампом своего имени федеральным зданиям — это высокомерно и это незаконно. Мы должны положить конец этому нарциссизму — и именно это делает данный законопроект», — рассказал Сандерс.
Поводом для внесения законопроекта стали недавние решения о переименовании двух значимых объектов: Кеннеди-центра в «Центр Трампа и Кеннеди» и Института мира США в «Институт мира имени Трампа». Сандерс назвал подобную практику высокомерной и незаконной, заявив, что законопроект призван положить конец «президентскому нарциссизму».
Предлагаемый закон прямо запретит присвоение имён действующих глав государства любым федеральным зданиям. Инициатива получила поддержку ряда влиятельных политиков, включая лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера.
Ранее Трамп вновь оскорбил главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Хозяин Белого дома назвал чиновника «кретином». Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает 15 мая 2026 года. Также во время визита на автомобильный завод Ford в Детройте Трамп ответил на оскорбительный выкрик из толпы неприличным жестом. Республиканец показал обидчику средний палец и произнёс грубую фразу, которая является аналогом «пошёл к чёрту».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.