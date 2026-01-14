Трамп заявил, что в политике он является высокоморальным человеком

Напомним, ранее американский актер Марк Руффало, известный ролями в фильмах «Мстители» и «Иллюзия обмана», перед проходом по красной дорожке на церемонии вручения премии «Золотой глобус» назвал Дональда Трампа худшим человеком на свете. Артист обвинил президента в том, что международное право для него ничего не значит, и обратил внимание на ситуацию вокруг Венесуэлы.