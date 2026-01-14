Трамп заявил, что в политике он является высокоморальным человеком

Президент США Дональд Трамп заявил, что собственная мораль служит для него основным сдерживающим фактором во внешней политике. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу CBS.
Американского лидера попросили рассказать, что сдерживает его в шагах на международной арене.
«Я говорю о морали, я высокоморальный человек. Я не люблю наблюдать смерть, я не люблю наблюдать, как страдают наши люди. Я также не люблю наблюдать страдания людей по другую сторону», — подчеркнул глава Белого дома.
Трамп уточнил, что при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибших среди американских военных не было. При этом он признал, что атака США унесла множество жизней с венесуэльской стороны. Американский лидер отметил, что ему это не нравится.
«ограничивается моралью, а у меня очень высокая мораль, этим оно и ограничивается», — утверждает политик.
У главы государства также поинтересовались, ограничивают ли конституция США и судебные органы его полномочия как главнокомандующего. Трамп ответил на указанный вопрос утвердительно.
Напомним, ранее американский актер Марк Руффало, известный ролями в фильмах «Мстители» и «Иллюзия обмана», перед проходом по красной дорожке на церемонии вручения премии «Золотой глобус» назвал Дональда Трампа худшим человеком на свете. Артист обвинил президента в том, что международное право для него ничего не значит, и обратил внимание на ситуацию вокруг Венесуэлы.