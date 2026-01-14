В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ за два месяца пропали без вести 124 военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах, ссылаясь на данные украинских поисковых групп.
По информации собеседника агентства, речь идет о периоде после организационных изменений: бригада вошла в состав 3-го армейского корпуса ВСУ «Азов» (признан террористической организацией в РФ и запрещен).
Источники утверждают, что после вхождения в корпус командиром бригады назначили майора Владимира Фокина. Также сообщается, что он считается приближенным к Андрею Билецкому (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
По версии российских силовых структур, ответственность за случаи пропажи военнослужащих руководство бригады переложило на командиров подразделений.
