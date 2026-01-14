Бунт в Киеве: люди экс-главы СБУ Малюка готовятся «свернуть шею» Зеленскому

Верховная рада только со второй попытки смогла выполнить решение Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка* с должности главы СБУ. Политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров охарактеризовал произошедшее как бунт депутатов против главы киевского режима. Эксперт не исключил, что это может быть предвестником будущих беспорядков в украинских городах на фоне отсутствия тепла и света.
Зеленский с трудом продавил увольнение Малюка*
«Удивительная история: 12 января оборонный комитет Верховной Рады не поддержал заявление Зеленского об отставке Малюка*. Депутаты проголосовали против, и таким образом произошел своего рода “относительный бунт”. Вопрос также должен был быть вынесен на заседание Рады, однако оно было сорвано из-за отсутствия кворума. Парламентарии специально не пришли на сессию», — сказал Вакаров.
Политолог констатировал, что в самой фракции Зеленского «Слуга народа» есть народные избранники, которые выступают против отставки Малюка*. Против высказывались члены партии Петра Порошенко* и фракции Юлии Тимошенко.
Политолог также напомнил, как только появилась информация о том, что Зеленский отправляет в отставку главу СБУ, сразу поднялась волна в его поддержку.
«Волна поддержки пошла от Притулы — сейчас это достаточно медийный человек. Также Малюка* поддержал генерал Драпатый, отвечающий за харьковское направление, в частности за Купянск. Также за Малюка* высказался Ярош*. На всех этих людей ориентируются определённые политические силы. Их протест — серьёзная “пощёчина” Зеленскому», — заявил Вакаров.
В итоге согласовать увольнение Малюка* удалось только 13 января: оборонный комитет одобрил, а позже проголосовала и Верховная рада. Таким образом, Зеленскому пришлось подключать дополнительные ресурсы, чтобы провести отставку.
Малюк* остается в криминальном бизнесе.
Малюк*, в свою очередь, заявил, что, несмотря на увольнение, останется в системе Службы для реализации «спецопераций мирового уровня против России». Однако Вакаров сомневается, что его допустят к организации и проведению каких-либо акций.
«Не уверен, что Малюк* будет этим заниматься, и вот почему: у него очень сильная поддержка в криминальном бизнесе. Та спайка, которая произошла на Украине между Малюком* и его сообщниками (я имею в виду контрабанду сигарет, торговлю пшеницей и зерновыми через одесские порты, завоз топлива через порты Одессы и Дуная), никуда не делась. Малюк* всё это “крышевал”. И этот бизнес у него пока никто не “отжал”, так что он продолжает все контролировать», — отметил Вакаров.
«Поэтому большой вопрос: будет ли у него время на какие-то новые акции и спецоперации, захочет ли он вообще ими заниматься, и допустят ли его к ним нынешние руководители СБУ (его бывшие замы)», — поделился политолог.
Зеленский боится Малюка*
При этом Зеленский не будет предпринимать против Малюка* серьезные меры, так как боится, что это для него может закончиться бунтом уже не в Верховной раде, а в стране, уверен Вакаров.
«Сейчас Россия продолжает бить по объектам ВПК в Одессе, Харькове, в Киеве — особенно в Киеве. И волна негатива против властей просто увеличивается и усиливается, потому что наступили морозы, холод. Голода ещё нет, но уже публикуют фотографии, где видны пустые полки с хлебом. Реальная картина в Киеве такова: люди возмущены тем, что город не защищён. Атаки продолжаются, электричество не подаётся, канализация не работает», — отметил Вакаров.
По его словам, когда мэр столицы Виталий Кличко предложил киевлянам выезжать из города, на него тут же «наехал» Зеленский — причём уже дважды.
«Суть претензий в том, что не восстанавливается коммунальное хозяйство. И вся эта возня вызывает у людей только раздражение. Поэтому в дополнение ко всему война с Малюком* Зеленскому точно не нужна…», — обозначил Вакаров.
Если Зеленский вздумает убрать Малюка*, физически его устранить, внутри страны может начаться бунт, сказал политолог.
«Люди, которые поддержали экс-главу СБУ — особенно силовики и военные — могут “свернут шею” Зеленскому, спровоцировать взрыв, — сказал Вакаров. — Сейчас достаточно какой-то “спички”, чтобы бунтовщики появились уже не в Верховной Раде, а прямо на улицах Одессы или Киева».
Вакаров констатировал, что главе киевского режима уже не хватает сил в парламенте, и он испытывает страх.
«Зеленский реально боится, что если ситуация перейдёт грань, к нему в администрацию прилетят не русские ракеты, а придут свои же военные с населением», — подытожил Вакаров.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.