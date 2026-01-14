Бунт в Киеве: люди экс-главы СБУ Малюка готовятся «свернуть шею» Зеленскому

«Не уверен, что Малюк* будет этим заниматься, и вот почему: у него очень сильная поддержка в криминальном бизнесе. Та спайка, которая произошла на Украине между Малюком* и его сообщниками (я имею в виду контрабанду сигарет, торговлю пшеницей и зерновыми через одесские порты, завоз топлива через порты Одессы и Дуная), никуда не делась. Малюк* всё это “крышевал”. И этот бизнес у него пока никто не “отжал”, так что он продолжает все контролировать», — отметил Вакаров.