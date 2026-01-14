Коррумпирован или некомпетентен: Трамп пригрозил отставкой главе ФРС Пауэллу

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес главы ФРС США Джерома Пауэлла, назвав того «паршивым» председателем Федеральной резервной системы. Также он нелестно высказался о профессиональных качествах Пауэлла и допустил, что тот мог нарушить закон.
«Он либо коррумпирован, либо некомпетентен», — сказал Трамп о Пауэлле в интервью CBS.
Накануне глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что американский Минюст готовит для него уголовные обвинения и призвал рассматривать данный акт в контексте «угроз и давления» со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
После этого Трамп заявил, что его администрация не оказывает давления на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Напомним, Трамп неоднократно угрожал уволить Пауэлла за медленное снижение ставок. Во второй половине 2025 года ФРС трижды снизила ставки. При этом американский лидер назвал назначение Пауэлла на этот пост одним из худших своих решений.