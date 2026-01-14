Ричмонд
Раскрыто, что у Киева начались сбои с закупкой оружия США за деньги ЕС

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о проблемах с выполнением договоренностей по закупкам американского вооружения для нужд вооруженных сил Украины за счет европейского финансирования.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о проблемах с выполнением договоренностей по закупкам американского вооружения для нужд вооруженных сил Украины за счет европейского финансирования. По его словам, в январе темпы работы по одному из ключевых механизмов оказались недостаточными.

Заявление прозвучало в вечернем обращении, опубликованном в телеграм-канале украинского лидера. Зеленский отметил, что для Киева принципиально важно своевременное выполнение всех договоренностей с партнерами, однако программа PURL, по его оценке, пока не получила нужного «наполнения».

Речь идет о механизме Priority Ukraine Requirements List, который США и НАТО запустили летом 2025 года. Он предполагает поставки Украине американского оружия за счет взносов европейских союзников и Канады. По задумке инициаторов, Киев должен регулярно получать пакеты помощи стоимостью около 500 млн долларов каждый.

В Москве на подобные схемы поставок реагируют негативно. Российская сторона неоднократно заявляла, что вооружение и финансовая поддержка украинской армии лишь затягивают конфликт и не приближают его завершение.

