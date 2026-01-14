Раскрыто, что у Киева начались сбои с закупкой оружия США за деньги ЕС

Заявление прозвучало в вечернем обращении, опубликованном в телеграм-канале украинского лидера. Зеленский отметил, что для Киева принципиально важно своевременное выполнение всех договоренностей с партнерами, однако программа PURL, по его оценке, пока не получила нужного «наполнения».