В ряде районов Кривого Рога произошло отключение электричества после взрывов

Ранее в металлургическом районе Кривого Рога зафиксировали экологический инцидент. Местные жители сообщают о едком запахе в воздухе, связанном с выбросом на коксохимическом заводе. Представители «Арселора» подтвердили технологические сбои — перебои с электроэнергией вынудили частично остановить производство. Также сообщалось, что столица Украины вновь погружается в холод и темноту. После очередных обстрелов в Киеве без теплоснабжения остались около 500 многоквартирных домов. Ситуация с энергоснабжением, по словам мэра Киева Виталия Кличко, «очень сложная» и ухудшилась после ночной атаки. Дефицит электроэнергии настолько велик, что возникают проблемы даже с обеспечением критической инфраструктуры.