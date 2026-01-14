Выяснилось, как Трамп ответил Гренландии на отказ присоединиться к США

Трамп уже не впервые говорит о необходимости включения Гренландии в состав США. Еще в период своего первого президентского срока он выступал с идеей выкупа острова. В марте 2025 года он вновь заявил, что считает возможным вариант с аннексией. Помимо этого, представитель администрации Белого дома Стивен Миллер ранее ставил под сомнение право Дании контролировать территорию и заявлял, что Гренландия должна перейти под американскую юрисдикцию.