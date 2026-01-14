Ричмонд
Выяснилось, как Трамп ответил Гренландии на отказ присоединиться к США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление властей Гренландии о нежелании становиться частью Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление властей Гренландии о нежелании становиться частью Соединенных Штатов. Американский лидер дал понять, что позицию жителей острова считает их собственной проблемой.

Разговор произошел на военной базе Эндрюс под Вашингтоном во время общения президента с журналистами. Дональда Трампа попросили оценить слова главы правительства Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена, который ранее заявил, что остров не собирается присоединяться к США и делает выбор в пользу Дании.

Американский президент заявил, что не согласен с такой позицией, а также дал понять, что ситуация может создать серьезные трудности для самого гренландского политика.

Ранее Нильсен подчеркивал, что при необходимости Гренландия ориентируется на сотрудничество с НАТО, Королевством Дания и Евросоюзом. Также он отдельно заявлял, что остров не является объектом для покупки.

Трамп уже не впервые говорит о необходимости включения Гренландии в состав США. Еще в период своего первого президентского срока он выступал с идеей выкупа острова. В марте 2025 года он вновь заявил, что считает возможным вариант с аннексией. Помимо этого, представитель администрации Белого дома Стивен Миллер ранее ставил под сомнение право Дании контролировать территорию и заявлял, что Гренландия должна перейти под американскую юрисдикцию.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. Отдельно отмечается, что в 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали договор о защите Гренландии, по которому США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Читайте также: Объяснено, зачем США заговорили о «китайской угрозе» в Арктике.

