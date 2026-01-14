Марочко сообщил о закреплении российских войск у Орехова

«На ореховском участке фронта идет высокая интенсивность боевых действий. Также замечен рост активности как со стороны противника, так и со стороны наших войск. Наши войска, прежде всего, сейчас развивают успех в районе Малой Токмачки — закрепляются на новых рубежах и позициях. Противник же пытается не допустить продвижения наших войск», — сказал эксперт.