Марочко сообщил о закреплении российских войск у Орехова

Российские войска закрепляются на новых рубежах и позициях у города Орехов в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, противник предпринимает попытки остановить продвижение российских подразделений, пишет ТАСС.

«На ореховском участке фронта идет высокая интенсивность боевых действий. Также замечен рост активности как со стороны противника, так и со стороны наших войск. Наши войска, прежде всего, сейчас развивают успех в районе Малой Токмачки — закрепляются на новых рубежах и позициях. Противник же пытается не допустить продвижения наших войск», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска прорвали оборону ВСУ к западу от Орехова. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил о продвижении на ширину более 20 километров и местами на глубину свыше 8 километров. По его словам, прорыв имеет оперативно-тактическое значение и создаёт проблемы для противника на данном участке фронта. Успехи российской группировки «Днепр» позволили закрепиться на новых рубежах и продолжить развитие наступления.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.