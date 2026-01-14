Марочко сообщил о закреплении российских войск у Орехова

«На ореховском участке фронта идет высокая интенсивность боевых действий. Также замечен рост активности как со стороны противника, так и со стороны наших войск. Наши войска, прежде всего, сейчас развивают успех в районе Малой Токмачки — закрепляются на новых рубежах и позициях. Противник же пытается не допустить продвижения наших войск», — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что российские войска прорвали оборону ВСУ к западу от Орехова. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил о продвижении на ширину более 20 километров и местами на глубину свыше 8 километров. По его словам, прорыв имеет оперативно-тактическое значение и создаёт проблемы для противника на данном участке фронта. Успехи российской группировки «Днепр» позволили закрепиться на новых рубежах и продолжить развитие наступления.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.