Иран в ООН предупредил США о провале сценария вмешательства

В заявлении отмечается, что подход Вашингтона, по версии Ирана, строится на сочетании санкций, угроз и разжигания внутренней нестабильности. Эти действия, как утверждается, рассматриваются как инструмент для создания повода к силовому сценарию. В миссии подчеркнули, что подобная модель уже не дала результата ранее и, по их оценке, снова завершится неудачей.