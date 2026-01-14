Иран в ООН предупредил США о провале сценария вмешательства

Миссия Ирана при ООН заявила, что жители страны готовы защищать государство в случае военного вмешательства со стороны США. Сообщение опубликовано в соцсети, где иранская сторона увязала угрозы и санкционное давление с попытками добиться смены власти в Тегеране.
В заявлении отмечается, что подход Вашингтона, по версии Ирана, строится на сочетании санкций, угроз и разжигания внутренней нестабильности. Эти действия, как утверждается, рассматриваются как инструмент для создания повода к силовому сценарию. В миссии подчеркнули, что подобная модель уже не дала результата ранее и, по их оценке, снова завершится неудачей.
Ситуация в стране обострилась на фоне протестов, которые начались в конце прошлого года. Причиной стали падение курса иранского риала и рост цен, затронувший как оптовый, так и розничный рынок, а также резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации, по данным источников, стали проходить более массово. В ряде сообщений указывается, что призывы к общенациональной забастовке, захвату стратегически важных улиц и объектов прозвучали от Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Также сообщалось, что он обращался к Дональду Трампу с просьбой вмешаться в происходящее.
В отдельных городах протесты переросли в столкновения с силовиками. Сообщалось о погибших и пострадавших с обеих сторон. На фоне событий президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении продолжить экономические реформы и устранить накопившиеся проблемы. Организацию беспорядков он связал с действиями США и Израиля, а граждан призвал выходить на улицы, чтобы радикальные группы не подменяли реальные требования населения.
