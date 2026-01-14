Дэвис также подчеркнул, что даже после завершения боевых действий Украине, по его мнению, потребуются десятилетия для восстановления. Он выразил убеждение, что нынешнее руководство в Киеве несет ключевую ответственность за сложившийся кризис и его долгосрочные последствия.