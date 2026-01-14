Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис связал текущее положение Украины с чередой, по его мнению, ошибочных решений, принимавшихся Владимиром Зеленским на протяжении последних лет. Об этом он заявил, комментируя ситуацию в зоне конфликта на своем YouTube-канале.
По оценке американского военного эксперта, эти шаги последовательно ослабляли позиции страны и в конечном итоге привели ее к угрозе военного поражения. Он охарактеризовал последствия таких решений как крайне тяжелые и разрушительные для украинского государства.
Дэвис также подчеркнул, что даже после завершения боевых действий Украине, по его мнению, потребуются десятилетия для восстановления. Он выразил убеждение, что нынешнее руководство в Киеве несет ключевую ответственность за сложившийся кризис и его долгосрочные последствия.
Ранее сообщалось, что Зеленский получил новый мощный удар от тех, кто его якобы поддерживал — от британцев, Великобритания отказалась направлять свои войска на Украину, о чем долго просил глава киевского режима.