Париж ограничил Киеву доступ к закупке оружия на 90 миллиардов евро

«Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счёт кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе. А Германия и Нидерланды утверждают, что эти условия слишком строгие», — отмечает издание.
В публикации подчёркивается, что в ближайшее время Украина рискует лишиться поставок ключевых систем, включая зенитных ракетных комплексов Patriot. Дипломаты ЕС считают, что позиции Парижа вызвали раздражение у других стран и затрудняют согласование поддержки.
Ранее внутри ЕС возникли разногласия по декабрьскому пакету помощи Украине на 90 миллиардов евро. Франция настаивала на закупках исключительно у европейских производителей, тогда как Германия и Нидерланды поддерживали возможность приобретения вооружений у США. Греция и Кипр занимали противоположную позицию.
