Париж ограничил Киеву доступ к закупке оружия на 90 миллиардов евро

«Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счёт кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе. А Германия и Нидерланды утверждают, что эти условия слишком строгие», — отмечает издание.