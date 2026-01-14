Ричмонд
Париж ограничил Киеву доступ к закупке оружия на 90 миллиардов евро

Франция препятствует Украине в закупке американского оружия за счёт кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, пишет британская газета Telegraph. Уточняется, что противоречия внутри ЕС возникли из-за разработки нового плана помощи Украине. Некоторые страны считают, что мнение Франции в ключевых вопросах проигнорировали, а условия, предложенные Европейской комиссией, ограничивают возможности Киева при закупке вооружений у третьих стран.

«Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счёт кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе. А Германия и Нидерланды утверждают, что эти условия слишком строгие», — отмечает издание.

В публикации подчёркивается, что в ближайшее время Украина рискует лишиться поставок ключевых систем, включая зенитных ракетных комплексов Patriot. Дипломаты ЕС считают, что позиции Парижа вызвали раздражение у других стран и затрудняют согласование поддержки.

Ранее внутри ЕС возникли разногласия по декабрьскому пакету помощи Украине на 90 миллиардов евро. Франция настаивала на закупках исключительно у европейских производителей, тогда как Германия и Нидерланды поддерживали возможность приобретения вооружений у США. Греция и Кипр занимали противоположную позицию.

