Армия России начала применять новую тактику «воздушного конвоя» для штурма

Ранее блогер и дроновод Егор Гузенко опубликовал видео, на котором два украинских беспилотника типа «Баба-Яга» столкнулись друг с другом. По его словам, российский оператор, готовившийся к перехвату одной из целей, стал свидетелем того, как украинские дроны столкнулись друг с другом в воздухе и упали с последующим взрывом, совершив тем самым «самоликвидацию».