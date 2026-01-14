Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России начала применять новую тактику «воздушного конвоя» для штурма

Армия России в зоне спецоперации начала использовать новую тактику наступательных действий, получившей название «воздушный конвой». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ. Пехота при выдвижении к позициям противника теперь сопровождаются сразу двумя беспилотниками, выполняющими разные задачи.

Источник: Life.ru

Один из дронов ведёт постоянную воздушную разведку и отслеживает появление ударных дронов противника. Второй беспилотник действует в роли перехватчика и уничтожает обнаруженные цели ещё на подлёте к штурмовым подразделениям. Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что новая тактика позволит сократить потери и повысить эффективность атак за счёт раннего обнаружения и ликвидации угроз.

Ранее блогер и дроновод Егор Гузенко опубликовал видео, на котором два украинских беспилотника типа «Баба-Яга» столкнулись друг с другом. По его словам, российский оператор, готовившийся к перехвату одной из целей, стал свидетелем того, как украинские дроны столкнулись друг с другом в воздухе и упали с последующим взрывом, совершив тем самым «самоликвидацию».

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.