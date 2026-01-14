Армия России начала применять новую тактику «воздушного конвоя» для штурма

Один из дронов ведёт постоянную воздушную разведку и отслеживает появление ударных дронов противника. Второй беспилотник действует в роли перехватчика и уничтожает обнаруженные цели ещё на подлёте к штурмовым подразделениям. Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что новая тактика позволит сократить потери и повысить эффективность атак за счёт раннего обнаружения и ликвидации угроз.
Ранее блогер и дроновод Егор Гузенко опубликовал видео, на котором два украинских беспилотника типа «Баба-Яга» столкнулись друг с другом. По его словам, российский оператор, готовившийся к перехвату одной из целей, стал свидетелем того, как украинские дроны столкнулись друг с другом в воздухе и упали с последующим взрывом, совершив тем самым «самоликвидацию».
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.