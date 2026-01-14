Опальный медиаменеджер мэрии ХМАО снова лишится работы

Жанета Матрунич продержалась на работе после первой отставки всего 95 дней.
Окружной суд ХМАО пересмотрел решение по делу директора муниципального телеканала «Пыть-Яхинформ» Жанетты Матрунич о восстановлении ее на работе. Медиаменеджер, которую мэр Сергей Елишев уволил в одностороннем порядке после антикоррупционной проверки, проиграла апелляцию, и ей снова придется покинуть пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Матрунич проиграла апелляцию в окружном суде. Решение первой инстанции, на основании которого ее восстановили в должности, отменено, и она снова лишится работы», — прокомментировал инсайдер.
В основу решения главы города о прекращении трудовых отношений с директором муниципальной ТРК легли результаты проверок счетной палаты и прокуратуры. Надзорное ведомство вскрыло конфликт интересов: незаконное трудоустройство несовершеннолетней дочери Матрунич в «Пыть-Яхинформ». Медиаменеджер попыталась оспорить увольнение и подала гражданский иск в городской суд Пыть-Яха. Судья Роман Ступин постановил, что иск должен быть удовлетворен частично, и мэрия была вынуждена восстановить Матрунич в должности.
Однако в апелляции это решение было отменено. С решением первой инстанции не согласилась как мэрия, так и прокуратура Пыть-Яха. Информацию об итогах процесса подтвердили в администрации города.
Ранее URA.RU писало, что Матрунич лишилась членства в «Единой России». Партия приняла такое решение после возбуждения в отношении нее уголовного дела о превышении должностных полномочий, в основу которого легла все та же проверка, которая выявила незаконное трудоустройство дочери.