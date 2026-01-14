Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что в скором времени якобы ожидается повышение цен для покупателей российской нефти. К такому мнению сенатор пришёл после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Грэм* известен как автор законопроекта об очередных антироссийских санкциях США.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что при исключении российской нефти с рынка, цена за баррель может превысить 100 долларов.
Тем временем стало известно, почему индийские компании закупают российскую нефть: роль играет выгода и экономическая целесообразность.
Накануне сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что нехватка энергоресурсов из РФ ведёт к краху всей бизнес-модели ФРГ.
*Лицо, внесённое в список террористов и экстремистов в РФ.