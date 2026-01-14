Президент Путин «повысил» чин прокурору Омской области и его первому заместителю

Так, прокурору Омской области Алексею Афанасьеву присвоен классный чин государственного советника юстиции 2-го класса. Стоит отметить, что он соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта. Примечательно, что это уже второе «повышение» классного чина Алексея Афанасьева с момента его назначения на руководящую должность в органах прокуратуры Омской области: в конце 2023 года он стал государственным советником юстиции 3-го класса. В должности прокурора региона он пребывает с 19 декабря 2022 года, за 11 месяцев 2025 года им проведено порядка 9 кадровых решений по руководству органов прокуратуры в районах области.