Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Венесуэла освободила по меньшей мере четырех американцев

Временные власти Венесуэлы освободили как минимум четырех граждан США, которые находились под стражей в стране..

Источник: Аргументы и факты

Временные власти Венесуэлы освободили как минимум четырех граждан США, ранее находившихся под стражей в стране. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомленный источник.

По данным издания, имена освобожденных американцев не раскрываются, однако подтверждается сам факт их выхода на свободу.

Речь идет о гражданах Соединенных Штатов, задержанных на территории латиноамериканского государства.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, оформленное как биографическая справка, где утверждалось, что с января 2026 года он якобы исполняет обязанности президента Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше