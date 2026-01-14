CNN: Венесуэла освободила по меньшей мере четырех американцев

Временные власти Венесуэлы освободили как минимум четырех граждан США, ранее находившихся под стражей в стране. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомленный источник.
По данным издания, имена освобожденных американцев не раскрываются, однако подтверждается сам факт их выхода на свободу.
Речь идет о гражданах Соединенных Штатов, задержанных на территории латиноамериканского государства.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, оформленное как биографическая справка, где утверждалось, что с января 2026 года он якобы исполняет обязанности президента Венесуэлы.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше