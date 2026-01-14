Авторы материала подчёркивают, что можно откровенно говорить о самой тяжёлой ситуации с начала конфликта, отмечая, что зима является историческим союзником Армии России. В статье указывается, что последние удары Вооружённых сил Российской Федерации по инфраструктуре на подконтрольных Киеву территориях создали максимальные трудности для любых восстановительных работ. По мнению экспертов, ситуацию усугубляет недоверие к украинским властям, которых, как считается, нельзя назвать прозрачными в вопросах оценки реального масштаба проблем.