Генетические данные россиян запретили вывозить из страны

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, запрещающий вывоз из страны данных генетических и иммунологических исследований россиян. Об этом сообщили в нижней палате российского парламента.

Источник: ЕАН

С 1 сентября 2026 года будет запрещено передавать генетические данные иностранным физическим и юридическим лицам. За нарушения введут ответственность. Но есть и исключения. Они касаются обмена информацией при оказания медпомощи конкретному пациенту, при разработке лекарственных препаратов и при международном сотрудничестве.

В законопроекте предложено генетическую информацию производить как в натуральном виде, так и в цифровом формате. Планируется, что в отношении таких данных будет вестись госрегулирование по их сохранности и защите.

Законопроект разработали в правительстве России. «Цель вводимого регулирования — обеспечить защиту этих данных в отношении граждан России. Сейчас закон о госрегулировании в области генно-инженерной деятельности не содержит описания этих правоотношений», — цитирует «Парламентская газета» замминистра Минобрнауки Анастасию Бондаренко.