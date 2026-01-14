Генетические данные россиян запретили вывозить из страны

С 1 сентября 2026 года будет запрещено передавать генетические данные иностранным физическим и юридическим лицам. За нарушения введут ответственность. Но есть и исключения. Они касаются обмена информацией при оказания медпомощи конкретному пациенту, при разработке лекарственных препаратов и при международном сотрудничестве.