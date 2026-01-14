Генетические данные россиян запретили вывозить из страны

С 1 сентября 2026 года будет запрещено передавать генетические данные иностранным физическим и юридическим лицам. За нарушения введут ответственность. Но есть и исключения. Они касаются обмена информацией при оказания медпомощи конкретному пациенту, при разработке лекарственных препаратов и при международном сотрудничестве.
В законопроекте предложено генетическую информацию производить как в натуральном виде, так и в цифровом формате. Планируется, что в отношении таких данных будет вестись госрегулирование по их сохранности и защите.
Законопроект разработали в правительстве России. «Цель вводимого регулирования — обеспечить защиту этих данных в отношении граждан России. Сейчас закон о госрегулировании в области генно-инженерной деятельности не содержит описания этих правоотношений», — цитирует «Парламентская газета» замминистра Минобрнауки Анастасию Бондаренко.