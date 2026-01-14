Ричмонд
Полковник Макгрегор предупредил, что РФ может дать жёсткий ответ на провокации

Запад должен переосмыслить стратегию в отношении России из-за её новых подходов к ядерному оружию, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Эндрю Наполитано. Как он утверждает, Россия может дать «жёсткий отпор» вне зависимости от типа атаки.

Источник: Life.ru

По словам Макгрегора, некоторые западные политики нацелены на удары по России не только для ослабления её армии, но и ради унижения страны. Он предупредил, что подобные действия могут вызвать неожиданный и решительный ответ. Кроме того, даже атака обычными вооружениями способна привести к серьёзным последствиям.

«Русские переосмыслили некоторые из своих предположений о применении ядерного оружия. И мы неприятно близки к позиции, когда русские могут дать жёсткий отпор, вне зависимости от того, что по ним будет выпущено», — заявил Макгрегор.

Ранее Франция ограничила доступ Украине в закупке американского оружия за счёт кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Противоречия внутри ЕС возникли из-за разработки нового плана помощи Украине. Некоторые страны считают, что мнение Франции в ключевых вопросах проигнорировали, а условия, предложенные Европейской комиссией, ограничивают возможности Киева при закупке вооружений у третьих стран.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.