По словам Макгрегора, некоторые западные политики нацелены на удары по России не только для ослабления её армии, но и ради унижения страны. Он предупредил, что подобные действия могут вызвать неожиданный и решительный ответ. Кроме того, даже атака обычными вооружениями способна привести к серьёзным последствиям.