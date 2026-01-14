По словам Макгрегора, некоторые западные политики нацелены на удары по России не только для ослабления её армии, но и ради унижения страны. Он предупредил, что подобные действия могут вызвать неожиданный и решительный ответ. Кроме того, даже атака обычными вооружениями способна привести к серьёзным последствиям.
«Русские переосмыслили некоторые из своих предположений о применении ядерного оружия. И мы неприятно близки к позиции, когда русские могут дать жёсткий отпор, вне зависимости от того, что по ним будет выпущено», — заявил Макгрегор.
Ранее Франция ограничила доступ Украине в закупке американского оружия за счёт кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Противоречия внутри ЕС возникли из-за разработки нового плана помощи Украине. Некоторые страны считают, что мнение Франции в ключевых вопросах проигнорировали, а условия, предложенные Европейской комиссией, ограничивают возможности Киева при закупке вооружений у третьих стран.
