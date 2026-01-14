The Guardian: Иран ведет подготовку к отключению от глобального интернета

Иран якобы намерен отключиться от глобального интернета, переход к собственной закрытой сети уже ведётся. В частности, формируется «белый список» сервисов и сайтов, которые останутся доступными внутри страны, информирует издание Guardian со ссылкой на эксперта по цифровым правам Амира Рашиди.
По словам собеседника издания, «скелетная версия» внутренней сети уже действует. При этом она полностью управляется государственными структурами. Изменения не выглядят временной мерой, они могут быть рассчитаны на долгосрочную перспективу, отметил Рашиди.
Накануне по всему Ирану произошёл «цифровой блэкаут», интернет отключили из-за протестов.
Ранее парламент Ирана принял решение о запрете использования сервиса спутникового интернета Starlink. Нарушителям грозит не просто штраф, а удары плетьми и даже тюремное заключение на срок свыше двух лет.
Напомним, в июне почти на всей территории Ирана одномоментно пропало подключение к интернету. Невозможно было поймать ни мобильную, ни проводную связь с глобальной сетью. Это связывали с ударами Израиля по ряду объектов.