Иран готовится к отключению от глобального интернета

На фоне массовых акций протеста, начавшихся в декабре 2025 года, власти страны отключили интернет по всей территории. Протестующие продолжают использовать спутниковую систему Starlink, что в Иране приравняли к шпионской деятельности в пользу США и Израиля, отметил Рашиди. Для блокировки терминалов применяются военные средства, аналогичные тем, что используются для подавления дронов на линии фронта на Украине.