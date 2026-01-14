Иран готовится к отключению от глобального интернета

«Уже работает “скелетная версия” внутреннего интернета, которая значительно более ограничена, чем даже китайская, управляется правительством и практически не связана с внешним миром», — пояснил он.
В перечень включены внутренние поисковые системы, карты и навигационные сервисы, мессенджеры для обмена сообщениями и стриминговый сервис с одобренными государством видео. По мнению директора интернет-анализа в Kentik Дага Мадори, это может означать полное исчезновение прежнего интернета в Иране.
На фоне массовых акций протеста, начавшихся в декабре 2025 года, власти страны отключили интернет по всей территории. Протестующие продолжают использовать спутниковую систему Starlink, что в Иране приравняли к шпионской деятельности в пользу США и Израиля, отметил Рашиди. Для блокировки терминалов применяются военные средства, аналогичные тем, что используются для подавления дронов на линии фронта на Украине.
Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил письмо генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности с осуждением действий США. Он заявил, что публичные призывы американского лидера к захвату государственных учреждений в Иране создают политическую нестабильность, угрожают целостности страны и поощряют насилие, потребовав от Совета Безопасности дать оценку вмешательству Вашингтона во внутренние дела Тегерана.
