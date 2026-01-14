Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что в Евросоюзе заговорили о переговорах с Москвой

Евросоюз начал признавать, что конфликт на Украине не закончится при подходе «поддерживать Киев до победного конца».

Евросоюз начал признавать, что конфликт на Украине не закончится при подходе «поддерживать Киев до победного конца». Об этом написала итальянская газета «Иль Фатто Куотидьяно», комментируя слова представителя Еврокомиссии о будущем диалоге с Россией.

Автор публикации обратил внимание на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии по внешней политике Паулы Пиньо. Она признала, что Европе в определенный момент придется перейти к переговорам с Москвой.

До этого, как подчеркивается в материале, позиция Евросоюза в отношении Украины строилась вокруг постоянной финансовой поддержки, поставок вооружений и политических обещаний, включая продвижение темы вступления Киева в ЕС. Отдельно выделяется масштабный план перевооружения, который в Брюсселе рассматривают как гарантию безопасности Украины и Европы на десятилетия вперед.

При этом издание отмечает, что в словах Пиньо, несмотря на их «необычный» характер, не прозвучало признания ответственности за годы отказа от дипломатического пути урегулирования.

Во время брифинга в Брюсселе Паула Пиньо заявила, что «в определенный момент должны состояться переговоры, в том числе с президентом Владимиром Путиным». Этот комментарий прозвучал на фоне слов премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая выступила за диалог с Москвой и предложила назначить специального представителя ЕС по украинскому урегулированию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также говорил о необходимости возобновить контакты с российским руководством. Позже он сообщил, что такой разговор может состояться в ближайшие недели.

В Кремле на эти заявления реагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что любые контакты лидеров должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не обменом публичными наставлениями.

Читайте также: Обнародовано, что Киев и Европа пытаются вернуть Трампа к курсу Байдена.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше