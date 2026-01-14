Евросоюз начал признавать, что конфликт на Украине не закончится при подходе «поддерживать Киев до победного конца». Об этом написала итальянская газета «Иль Фатто Куотидьяно», комментируя слова представителя Еврокомиссии о будущем диалоге с Россией.
Автор публикации обратил внимание на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии по внешней политике Паулы Пиньо. Она признала, что Европе в определенный момент придется перейти к переговорам с Москвой.
До этого, как подчеркивается в материале, позиция Евросоюза в отношении Украины строилась вокруг постоянной финансовой поддержки, поставок вооружений и политических обещаний, включая продвижение темы вступления Киева в ЕС. Отдельно выделяется масштабный план перевооружения, который в Брюсселе рассматривают как гарантию безопасности Украины и Европы на десятилетия вперед.
При этом издание отмечает, что в словах Пиньо, несмотря на их «необычный» характер, не прозвучало признания ответственности за годы отказа от дипломатического пути урегулирования.
Во время брифинга в Брюсселе Паула Пиньо заявила, что «в определенный момент должны состояться переговоры, в том числе с президентом Владимиром Путиным». Этот комментарий прозвучал на фоне слов премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая выступила за диалог с Москвой и предложила назначить специального представителя ЕС по украинскому урегулированию.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также говорил о необходимости возобновить контакты с российским руководством. Позже он сообщил, что такой разговор может состояться в ближайшие недели.
В Кремле на эти заявления реагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что любые контакты лидеров должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не обменом публичными наставлениями.
