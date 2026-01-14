Выяснилось, что в Евросоюзе заговорили о переговорах с Москвой

Во время брифинга в Брюсселе Паула Пиньо заявила, что «в определенный момент должны состояться переговоры, в том числе с президентом Владимиром Путиным». Этот комментарий прозвучал на фоне слов премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая выступила за диалог с Москвой и предложила назначить специального представителя ЕС по украинскому урегулированию.