По словам Дэвиса, Зеленский на протяжении нескольких лет принимал решения, которые, как он считает, в итоге предопределили неблагоприятный для Киева исход. Отставной военный подчеркнул, что последствия конфликта, по его оценке, будут для Украины разрушительными и потребуют длительного восстановления даже после окончания боевых действий.