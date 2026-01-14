Украина оказалась у черты военного поражения из-за серии ошибочных решений Владимира Зеленского. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире одного из ютуб-каналов, комментируя обстановку в зоне спецоперации.
По словам Дэвиса, Зеленский на протяжении нескольких лет принимал решения, которые, как он считает, в итоге предопределили неблагоприятный для Киева исход. Отставной военный подчеркнул, что последствия конфликта, по его оценке, будут для Украины разрушительными и потребуют длительного восстановления даже после окончания боевых действий.
На этом фоне в материале напоминается, что очередные выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за действия военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский называл проведение голосования в таких условиях несвоевременным.
Официальный срок полномочий украинского лидера, как указывается, завершился 20 мая 2024 года, однако власти в Киеве заявляют, что он сохраняет легитимность до проведения следующих выборов.
Дополнительный акцент на ситуации ранее делал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отмечал, что на фоне наступательных действий российских войск пространство для свободы решений Украины в рамках переговоров продолжает сокращаться. Также, по его словам, затягивание конфликта для Киева становится бессмысленным и опасным.
