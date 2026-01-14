Сотрудник завода, назвавший Трампа «защитником педофилов», отстранён от работы

«Тиджей Сабула, 40-летний работник местной линии United Auto Workers, работающий на заводе 600 человек, рассказал The Post, что именно он кричал на Трампа. Он сказал, что был отстранён от работы на время расследования», — говорится в статье.
Сабула отметил, что не жалеет о своём поступке, но обеспокоен будущим своей работы и считает, что стал объектом «политической мести» за то, что публично опозорил Трампа перед его друзьями. Он также чётко подтвердил, что реплика касалась дела Джеффри Эпштейна.
Напомним, Дональд Трамп посетил завод Ford в Детройте, во время экскурсии прозвучал оскорбительный выкрик из толпы. В ответ республиканец показал обидчику средний палец и произнёс грубую фразу, которая является аналогом «пошёл к чёрту». Инцидент связан с возросшим общественным вниманием к «файлам Эпштейна», которые администрация президента до сих пор не рассекретила, несмотря на прежние обещания.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.