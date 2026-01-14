Ричмонд
Выяснилось, кто в США делит между собой роль преемника Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, по оценке американиста Павла Дубравского, могут вести негласное соперничество за статус будущего лидера Республиканской партии после Дональда Трампа. Об этом эксперт заявил в интервью «Ленте.ру».

По словам Дубравского, сейчас между Рубио и Вэнсом идет «теневая битва» за право считаться главным преемником Трампа. Он отметил, что президент США в перспективе может определиться, на кого из них сделает ставку.

Собеседник издания обратил внимание, что на фоне событий, связанных с Венесуэлой и задержанием ее президента Николаса Мадуро, позиции Марко Рубио заметно усилились. Эксперт связал это с тем, что именно внешнеполитический блок в такой ситуации получает дополнительный вес, а роль госсекретаря становится ключевой при принятии решений.

При этом, как отмечается, Джей Ди Вэнс в большей степени сосредоточен на внутренней повестке, что временно снижает его публичную активность именно во внешнеполитической части.

Ранее журнал «Политико» со ссылкой на источники сообщал, что Рубио в частных разговорах называл Вэнса одним из главных претендентов на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Читайте также: Раскрыто, что у Киева начались сбои с закупкой оружия США за деньги ЕС.

