НАБУ и САП пришли с обысками к Тимошенко и Арахамии

Антикоррупционные органы проводят обыски у лидеров двух украинских франкций.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Национальное антикоррупционное бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины пришли с обысками к главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и руководителю фракции Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте Давиду Арахамии. Об этом сообщают украинские СМИ.

Депутат Рады Алексей Гончаренко* подтвердил в Telegram-канале сообщения об обысках у Тимошенко. По его информации, она вела переговоры с членами парламента о присоединении к её фракции за деньги.

Накануне украинские антикоррупционные ведомства сообщили, что разоблачили депутата, который предлагал неправомерную выгоду другим парламентариям за голосование по законопроектам.

Ранее также стало известно, что НАБУ провело обыски у водителя бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РФ.