Сотрудник завода Ford отстранен от работы после инцидента с Трампом

Сотрудник завода Ford в Детройте сообщил о своем временном отстранении от работы после оскорбления Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Работник завода Ford в Детройте, который ранее вступил в словесный конфликт с президентом США Дональдом Трампом, сообщил, что его временно отстранили от работы на период расследования инцидента. Об этом сообщает газета Washington Post.

Напомним, что во время своего визита на завод Ford в штате Мичиган Трамп показал средний палец одному из сотрудников, который обвинил его в «защите педофилов».

Сотрудник, по фамилии Сабула, рассказал Washington Post, что не сожалеет о своем поступке, но испытывает беспокойство по поводу своей карьеры. Он считает, что стал мишенью для политической мести за то, что опозорил Трампа перед его друзьями. Сабула также отметил, что его крик был напрямую связан с участием Трампа в деле Эпштейна.

Директор по связям с общественностью Белого дома Стивен Ченг подтвердил подлинность видеоинцидента и заявил, что реакция президента на оскорбление была адекватной и недвусмысленной.

