Сотрудник завода Ford отстранен от работы после инцидента с Трампом

Сотрудник, по фамилии Сабула, рассказал Washington Post, что не сожалеет о своем поступке, но испытывает беспокойство по поводу своей карьеры. Он считает, что стал мишенью для политической мести за то, что опозорил Трампа перед его друзьями. Сабула также отметил, что его крик был напрямую связан с участием Трампа в деле Эпштейна.