«РВ»: войска РФ начали брать в клещи Святогорск

По информации источников, российские военные совершили мощный прорыв в районе Святогорска.

Источник: Аргументы и факты

Российским подразделениям удалось значительно продвинуться в районе Святогорска и начать брать город в клещи, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Российская пехота за последнее время продвинулась примерно на 10 км в районе Святогорска. … Теперь наши подразделения начали брать город в клещи: дошли до Пришиба и движутся южнее», — говорится в публикации.

Сообщается о закреплении подразделений РФ в населенных пунктах Александровка и Сосновое, а также о заходе российских бойцов на юго-восток Святогорска.

Канал приводит данные украинских источников, согласно которым российские военные прорвались вглубь обороны ВСУ в районе Пришиба почти на семь километров и вышли на берег Северского Донца к востоку от села.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил в беседе с aif.ru, что прорыв российских военных в Святогорск приближает освобождение всего Донбасса. По словам Дандыкина, освобождение Святогорска и расположенного в трех десятках километров от него Красного Лимана даст подразделениям РФ возможность выйти на Славянск.