«РВ»: войска РФ начали брать в клещи Святогорск

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил в беседе с aif.ru, что прорыв российских военных в Святогорск приближает освобождение всего Донбасса. По словам Дандыкина, освобождение Святогорска и расположенного в трех десятках километров от него Красного Лимана даст подразделениям РФ возможность выйти на Славянск.