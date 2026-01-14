Ричмонд
Pоlitico: Евросоюз хочет доверить Стуббу роль переговорщика по Украине

ЕС хочет, чтобы президент Финляндии Александр Стубб принял участие в переговорах по урегулированию на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Правительства ряда стран ЕС, включая Францию и Италию, настаивают на создании в рамках Евросоюза специальной должности переговорщика по Украине, чтобы отстаивать общие интересы и избежать сценария, при котором США могут заключить соглашение с Россией без участия Европы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным газеты, инициаторы идеи уже заручились поддержкой Европейской комиссии и ряда других государств.

В качестве возможного кандидата на роль переговорщика некоторые дипломаты называют президента Финляндии Александра Стубба. В то же время другие источники подчеркивают, что обсуждение конкретных кандидатур преждевременно, поскольку сама должность пока не учреждена, и решение о её создании ещё не принято.

Ранее Стубб заявлял, что не все на Западе будут рады заключению мирного договора по Украине. Так как, по его словам, не все положения будущего соглашения будут соответствовать нашему чувству справедливости.

