Pоlitico: Евросоюз хочет доверить Стуббу роль переговорщика по Украине

В качестве возможного кандидата на роль переговорщика некоторые дипломаты называют президента Финляндии Александра Стубба. В то же время другие источники подчеркивают, что обсуждение конкретных кандидатур преждевременно, поскольку сама должность пока не учреждена, и решение о её создании ещё не принято.