Бывший заммэра Тюмени Креков возвращается в Екатеринбург. Инсайд

Креков проработал в Тюмени восемь месяцев и, по одной из версий, не сработался с командой мэра Максима Афанасьева. По другой версии — ждал, пока освободится место в соседнем регионе. Креков работал чиновником с 1995 года, девять лет был социальным замгубернатора в Свердловской области.