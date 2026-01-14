Ричмонд
Бывший заммэра Тюмени Креков возвращается в Екатеринбург. Инсайд

Бывший социальный заместитель мэра Тюмени Павел Креков возвращается работать в Екатеринбург. По словам двух источников агентства, он уходит с госслужбы в крупный бизнес.

«Креков уже проводил переговоры в УГМК, говорит один из собеседников. Окончательное место работы пока известно», — сообщил инсайдер агентства.

Креков проработал в Тюмени восемь месяцев и, по одной из версий, не сработался с командой мэра Максима Афанасьева. По другой версии — ждал, пока освободится место в соседнем регионе. Креков работал чиновником с 1995 года, девять лет был социальным замгубернатора в Свердловской области.