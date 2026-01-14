Politico: у США очень ограниченные возможности по применению силы к Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа имеет очень ограниченные возможности по применению силы в отношении Ирана, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
«Президент по-прежнему может отдать приказ о нанесении воздушного удара по руководству Ирана или военным объектам, однако его выбор существенно сокращен даже по сравнению с июнем, когда Соединенные Штаты ударили по иранским ядерным объектам», — говорится в публикации.
При этом, подчеркивает СМИ, администрации Трампа необходимо согласовывать возможные действия, связанные с применением силы по отношению к Ирану, с Конгрессом США, что тоже говорит о ее ограниченных возможностях.
Отмечается, что военные корабли Соединенных Штатов и личный состав, «некогда имевшиеся в распоряжении» американского лидера на Ближнем Востоке, были переброшены в Карибский бассейн. Между тем, как заявляют чиновники из Вашингтона, «сейчас нет планов переброски» в регион существенных сил, которые могли бы быть использованы для воздействия на Иран.
Ранее сообщалось, что постоянное представительство Ирана при ООН обвинило США в применении санкций и провоцировании беспорядков для создания формальных оснований для военного вмешательства.