Politico: у США очень ограниченные возможности по применению силы к Ирану

Отмечается, что военные корабли Соединенных Штатов и личный состав, «некогда имевшиеся в распоряжении» американского лидера на Ближнем Востоке, были переброшены в Карибский бассейн. Между тем, как заявляют чиновники из Вашингтона, «сейчас нет планов переброски» в регион существенных сил, которые могли бы быть использованы для воздействия на Иран.