Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в связи с 34-й годовщиной Вооруженных Сил РУз и Днем защитников Родины. В списке награжденных 44 соотечественника.