Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в связи с 34-й годовщиной Вооруженных Сил РУз и Днем защитников Родины. В списке награжденных 44 соотечественника.
Глава республики наградил:
орденом «Мардлик».
Ахмедова Шерзода Хурматжон угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.
Вапаева Сардарбека Ражаббаевича — командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
Мадиева Хакима Абдумурат угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.
Худайберганова Хуршида Хамдамовича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
орденом «Дустлик».
Сайфутдинову Ирину Владимировну — старшего офицера службы центрального аппарата Национальной гвардии Республики Узбекистан.
медалью «Жасорат».
Абдуллаева Алишоха Илхом угли — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
Амонова Нодиржона Ибодиллоевича — старшего инструктора-спасателя Отдела по чрезвычайным ситуациям города Бухары Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области.
Ибрагимова Азимжона Сиддик угли — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
Ким Александру Владимировну — старшего специалиста группы батальона Главного управления внутренних дел города Ташкента.
Лапасова Муслумбека Сайфулла угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.
Муминова Вахобжона Абдувалиевича (посмертно) — старшего инспектора дорожно-патрульной службы Управления внутренних дел Наманганской области.
Мухаммадова Жасуржона Расул угли (посмертно) — инспектора дорожно-патрульной службы Управления внутренних дел Навоийской области.
Сулейманова Зиёдулло Муродилло угли — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
Узакова Авазбека Тилаволдиевича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
Хусаинова Инома Тахировича — начальника Управления Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.
Шомуратова Мансура Буриевича — старшего преподавателя Центра Министерства обороны Республики Узбекистан.
Эргашева Амирхона Бахриддиновича — заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
Кушанова Мансура Бурхон угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.
медалью «Содик хизматлари учун».
Абдимуминова Аброра Исроиловича — инспектора группы железнодорожного приграничного таможенного поста «Сариосиё» Сурхандарьинского управления Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.
Алиeва Жамшида Валижоновича — начальника караула войсковой части Караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
Бадалбоева Феруза Юсуфовича — начальника Управления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
Бобоева Миршода Муротовича — начальника Центра Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
Буваева Тургунбоя Мадаминжоновича — руководителя Судебной инспекции Высшего судейского совета Республики Узбекистан.
Жураева Максуда Турсунбоевича — старшего инструктора группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
Исакова Собиржона Кодировича — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.
Каримова Абдурауфа Бобур угли — командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
Касимова Рустама Гулямовича — директора военно-академического лицея «Темурбеклар мактаби» Национальной гвардии Республики Узбекистан.
Мамадалиеву Санобар Турсуновну — судью Верховного суда Республики Узбекистан.
Ниёзова Аваза Аминовича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
Парпиева Акмаля Норкузиевича — начальника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.
Шукруллаева Муроджона Илёс угли — заместителя прокурора Ташкентского района Ташкентской области.
Турсунову Гулчехрахон Рахимжоновну — старшего помощника Военного прокурора Республики Узбекистан.
Турганбоева Хамидуллу Анорбоевича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
Эгамбердиева Хасана Куроловича — начальника смены Отдела по чрезвычайным ситуациям Баяутского района Управления по чрезвычайным ситуациям Сырдарьинской области.
Эргашева Ойбека Гофиржон угли — начальника отдела департамента Министерства обороны Республики Узбекистан.
медалью «Шухрат».
Абдусаттарова Бахтиёра Абдусамадовича — государственного исполнителя Учтепинского районного отдела города Ташкента Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Адилхаджаева Анвархужу Абдуллаевича — начальника отдела Ферганского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Айтмуратова Руслана Анвар улы — начальника отдела Управления Национальной гвардии Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан.
Жаксимуратова Мирата Маратовича — начальника отделения отдела внутренних дел города Нукуса Республики Каракалпакстан.
Миртурсунова Хуршида Миркадировича — командира взвода войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.
Остонова Мирзохида Ёриевича — первого заместителя начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области — начальника штаба.
Султонова Аслиддина Мухтаровича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Пастдаргомского района Самаркандской области.
Халенова Исахона Маруфжановича — спасателя-инструктора Пожарно-спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.
Элиева Жохонгира Худойбердиевича — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.
Таким образом руководитель страны отметил их вклад в укрепление оборонной мощи республики, приумножение боевого потенциала Вооруженных Сил, обеспечение госбезопасности и неприкосновенности границ Родины, формирование профессиональной национальной армии, повышение престижа воинской службы и другие заслуги.