Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

Награды приурочены к 34-й годовщине образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в связи с 34-й годовщиной Вооруженных Сил РУз и Днем защитников Родины. В списке награжденных 44 соотечественника.

Глава республики наградил:

орденом «Мардлик».

Ахмедова Шерзода Хурматжон угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.

Вапаева Сардарбека Ражаббаевича — командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.

Мадиева Хакима Абдумурат угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.

Худайберганова Хуршида Хамдамовича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.

орденом «Дустлик».

Сайфутдинову Ирину Владимировну — старшего офицера службы центрального аппарата Национальной гвардии Республики Узбекистан.

медалью «Жасорат».

Абдуллаева Алишоха Илхом угли — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.

Амонова Нодиржона Ибодиллоевича — старшего инструктора-спасателя Отдела по чрезвычайным ситуациям города Бухары Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области.

Ибрагимова Азимжона Сиддик угли — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.

Ким Александру Владимировну — старшего специалиста группы батальона Главного управления внутренних дел города Ташкента.

Лапасова Муслумбека Сайфулла угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.

Муминова Вахобжона Абдувалиевича (посмертно) — старшего инспектора дорожно-патрульной службы Управления внутренних дел Наманганской области.

Мухаммадова Жасуржона Расул угли (посмертно) — инспектора дорожно-патрульной службы Управления внутренних дел Навоийской области.

Сулейманова Зиёдулло Муродилло угли — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.

Узакова Авазбека Тилаволдиевича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.

Хусаинова Инома Тахировича — начальника Управления Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.

Шомуратова Мансура Буриевича — старшего преподавателя Центра Министерства обороны Республики Узбекистан.

Эргашева Амирхона Бахриддиновича — заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.

Кушанова Мансура Бурхон угли — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.

медалью «Содик хизматлари учун».

Абдимуминова Аброра Исроиловича — инспектора группы железнодорожного приграничного таможенного поста «Сариосиё» Сурхандарьинского управления Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.

Алиeва Жамшида Валижоновича — начальника караула войсковой части Караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Бадалбоева Феруза Юсуфовича — начальника Управления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Бобоева Миршода Муротовича — начальника Центра Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Буваева Тургунбоя Мадаминжоновича — руководителя Судебной инспекции Высшего судейского совета Республики Узбекистан.

Жураева Максуда Турсунбоевича — старшего инструктора группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.

Исакова Собиржона Кодировича — военнослужащего Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан.

Каримова Абдурауфа Бобур угли — командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.

Касимова Рустама Гулямовича — директора военно-академического лицея «Темурбеклар мактаби» Национальной гвардии Республики Узбекистан.

Мамадалиеву Санобар Турсуновну — судью Верховного суда Республики Узбекистан.

Ниёзова Аваза Аминовича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.

Парпиева Акмаля Норкузиевича — начальника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

Шукруллаева Муроджона Илёс угли — заместителя прокурора Ташкентского района Ташкентской области.

Турсунову Гулчехрахон Рахимжоновну — старшего помощника Военного прокурора Республики Узбекистан.

Турганбоева Хамидуллу Анорбоевича — специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.

Эгамбердиева Хасана Куроловича — начальника смены Отдела по чрезвычайным ситуациям Баяутского района Управления по чрезвычайным ситуациям Сырдарьинской области.

Эргашева Ойбека Гофиржон угли — начальника отдела департамента Министерства обороны Республики Узбекистан.

медалью «Шухрат».

Абдусаттарова Бахтиёра Абдусамадовича — государственного исполнителя Учтепинского районного отдела города Ташкента Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Адилхаджаева Анвархужу Абдуллаевича — начальника отдела Ферганского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Айтмуратова Руслана Анвар улы — начальника отдела Управления Национальной гвардии Республики Узбекистан по Республике Каракалпакстан.

Жаксимуратова Мирата Маратовича — начальника отделения отдела внутренних дел города Нукуса Республики Каракалпакстан.

Миртурсунова Хуршида Миркадировича — командира взвода войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан.

Остонова Мирзохида Ёриевича — первого заместителя начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области — начальника штаба.

Султонова Аслиддина Мухтаровича — старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Пастдаргомского района Самаркандской области.

Халенова Исахона Маруфжановича — спасателя-инструктора Пожарно-спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.

Элиева Жохонгира Худойбердиевича — специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан.

Таким образом руководитель страны отметил их вклад в укрепление оборонной мощи республики, приумножение боевого потенциала Вооруженных Сил, обеспечение госбезопасности и неприкосновенности границ Родины, формирование профессиональной национальной армии, повышение престижа воинской службы и другие заслуги.