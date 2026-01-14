Ричмонд
Глава дипломатии ЕС Каллас анонсировала 20-й пакет антироссийских санкций

Кая Каллас анонсировала 20-й пакет европейских санкций против России.

Источник: Аргументы и факты

Европейский союз собирается подготовить 20-й пакет санкций против России в феврале. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Берлине.

Фрагмент её речи опубликован в социальной сети в X*.

«Мы продвигаем 20-й пакет санкций и намерены завершить его в следующем месяце», — отметила Каллас.

Ранее член Сената Конгресса США Линдси Грэм** сообщил, что американский президент Трамп утвердил законопроект об усилении антироссийских санкций. Он отметил, что авторы инициативы хотят оказать давление на Китай, Индию и Бразилию, чтобы заставить их не покупать нефть у Москвы. 9 января Трамп подтвердил, что поддержал проект закона.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

** Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.

