Глава дипломатии ЕС Каллас анонсировала 20-й пакет антироссийских санкций

Ранее член Сената Конгресса США Линдси Грэм** сообщил, что американский президент Трамп утвердил законопроект об усилении антироссийских санкций. Он отметил, что авторы инициативы хотят оказать давление на Китай, Индию и Бразилию, чтобы заставить их не покупать нефть у Москвы. 9 января Трамп подтвердил, что поддержал проект закона.