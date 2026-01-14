Вооружённые силы Украины оставляют позиции в Харьковской области

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска закрепляются на новых рубежах и позициях у города Орехов в Запорожской области. По его словам, на ореховском участке фронта идёт высокая интенсивность боевых действий. Замечен рост активности как со стороны ВСУ, так и со стороны Армии России.