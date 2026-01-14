Вооружённые силы Украины оставляют позиции в Харьковской области

Источник агентства отметил, что покинутые окопы тщательно минируются. Кроме того, украинские формирования активно используют беспилотные летательные аппараты для дистанционного минирования местности.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска закрепляются на новых рубежах и позициях у города Орехов в Запорожской области. По его словам, на ореховском участке фронта идёт высокая интенсивность боевых действий. Замечен рост активности как со стороны ВСУ, так и со стороны Армии России.
