Совбез ООН обсудил применение Россией ракетного комплекса «Орешник» на Украине

Ранее сообщалось, что использование гиперзвуковых ракет «Орешник» показало готовность России применять передовые вооружения для поражения приоритетных целей. Применение комплекса стало сигналом, что Москва готова использовать современные и смертоносные системы для нейтрализации угроз национальной безопасности. По оценкам экспертов, это демонстрирует рост технологического уровня вооружений России в зоне конфликтов и её стремление повышать эффективность оборонных операций.