Российский постпред подчеркнул, что удары наносят исключительно по объектам военной инфраструктуры противника.
«Наши западные коллеги вещают нам о жертвах среди гражданских лиц, большая часть которых, как хорошо известно в том числе украинцам, является следствием работы украинской ПВО», — отметил постоянный представитель РФ Василий Небензя.
Небензя также раскритиковал ООН за отсутствие реакции на регулярные обстрелы мирных российских городов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) и отметил, что отказ квалифицировать эти действия как террористические акты игнорирует принципы защиты гражданского населения.
Российская сторона указала, что продолжит действия военными методами, пока украинская сторона не согласится на «реалистичные условия переговоров». Заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло призвала к немедленному прекращению огня, но Небензя назвал заявления о целенаправленных ударах по мирным гражданам голословными.
Ранее сообщалось, что использование гиперзвуковых ракет «Орешник» показало готовность России применять передовые вооружения для поражения приоритетных целей. Применение комплекса стало сигналом, что Москва готова использовать современные и смертоносные системы для нейтрализации угроз национальной безопасности. По оценкам экспертов, это демонстрирует рост технологического уровня вооружений России в зоне конфликтов и её стремление повышать эффективность оборонных операций.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.