Стало известно, что на Украине устроили «карусель» для пленных после обмена

Также утверждается, что вернувшиеся из плена теряют даже формальную военную специализацию, полученную ранее на подготовке. В результате их используют как штурмовиков, направляя на наиболее опасные участки. Если человек выживает и вновь попадает в плен, схема, по данным собеседника, запускается заново.