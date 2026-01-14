Украинские власти, по данным источников РИА Новости в силовых структурах, выстроили схему, при которой вернувшихся из плена военнослужащих фактически снова загоняют на фронт через уголовное преследование и принудительный выбор.
Как утверждает собеседник агентства, после обмена военных на Украине могут задерживать и привлекать к ответственности за добровольную сдачу в плен. После оглашения приговора им предлагают «искупить вину» подписанием контракта и возвращением в армию.
При этом, по словам источника, условия службы для таких людей становятся тяжелее, чем при обычной мобилизации. Эту систему он описывает как «карусель», которая позволяет восполнять потери в рядах ВСУ.
Также утверждается, что вернувшиеся из плена теряют даже формальную военную специализацию, полученную ранее на подготовке. В результате их используют как штурмовиков, направляя на наиболее опасные участки. Если человек выживает и вновь попадает в плен, схема, по данным собеседника, запускается заново.
