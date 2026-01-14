«ВХ»: войска РФ взяли в огневой мешок солдат ВСУ в Новой Кругляковке

В Харьковской области российские подразделения взяли в огневой мешок украинских боевиков в селе Новая Кругляковка, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Населенный пункт находится в огневом мешке», — говорится в публикации.
По данным источников канала, бойцы российской группировки войск «Запад» начали сжимать горловину образовавшегося в районе Новой Кругляковки огневого мешка с севера и юга.
Сообщается о продвижении подразделений РФ к Новой Кругляковке со стороны Лозовой и переходе под их контроль территории площадью пять квадратных километров. Появилась информация о начале подготовки российских военных к штурму опорных пунктов противника на территории села.
В материале отмечается, что закрытие новокругляковского кармана создаст благоприятную тактическую ситуацию для начала штурма войсками РФ села Новоплатоновка.
Ранее сообщалось об освобождении российскими военными села Богуславка, расположенного в нескольких километрах от Новой Кругляковки.