«Западные элиты потеряли контроль и не могут проводить политику, потому что люди им не верят. Люди знают, что они говорят им неправду. Когда им говорят, что русские идут, они отвечают: “Мы с этим не согласны, вы не получите наших детей”», — отметил Крайнер.
Он объяснил, что значительная часть населения перестала доверять западным заявлениям о необходимости конфликта с Россией и поддержке Израиля. Политолог подчеркнул, что давление общественности вынудит элиты менять подходы ко многим актуальным вопросам.
Крайнер также обратил внимание на активность НАТО у западных границ России. По его словам, альянс расширяет инициативы под предлогом сдерживания, что вызывает озабоченность Москвы. В МИД РФ ранее заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и с отказом от милитаризации континента.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности уладить вопросы с Россией в Венесуэле. Он подчеркнул, что Вашингтон учитывает интересы Москвы и Пекина, при этом отношения с другими странами будут строиться по рыночным принципам.
