Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Крайнер заявил о возможной смене курса Запада в отношении России

Политолог Алекс Крайнер заявил, что западные страны вынуждены пересмотреть внутреннюю и внешнюю политику из-за давления общественного мнения. Выступление эксперта прозвучало на YouTube-канале.

«Западные элиты потеряли контроль и не могут проводить политику, потому что люди им не верят. Люди знают, что они говорят им неправду. Когда им говорят, что русские идут, они отвечают: “Мы с этим не согласны, вы не получите наших детей”», — отметил Крайнер.

Он объяснил, что значительная часть населения перестала доверять западным заявлениям о необходимости конфликта с Россией и поддержке Израиля. Политолог подчеркнул, что давление общественности вынудит элиты менять подходы ко многим актуальным вопросам.

Крайнер также обратил внимание на активность НАТО у западных границ России. По его словам, альянс расширяет инициативы под предлогом сдерживания, что вызывает озабоченность Москвы. В МИД РФ ранее заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и с отказом от милитаризации континента.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности уладить вопросы с Россией в Венесуэле. Он подчеркнул, что Вашингтон учитывает интересы Москвы и Пекина, при этом отношения с другими странами будут строиться по рыночным принципам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше