На Западе неожиданно заявили о резкой смене политического курса

На фоне этих заявлений в материале также напоминается, что в последние годы Россия фиксирует рост активности НАТО у своих западных границ. В Москве считают это фактором риска и неоднократно заявляли, что наращивание сил блока в Европе вызывает обеспокоенность. В МИД России при этом подчеркивали, что диалог с НАТО возможен, но только на равноправной основе и при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.