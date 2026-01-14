Давление общественного мнения может заставить лидеров западных стран менять подходы как во внутренней политике, так и во внешней. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер в эфире одного из YouTube-каналов.
По словам эксперта, западные элиты, как он утверждает, все чаще сталкиваются с недоверием со стороны населения. Крайнер заявил, что люди не верят официальным объяснениям и перестают принимать прежнюю повестку, особенно когда речь заходит о вопросах безопасности и конфликтов.
Политолог также выразил уверенность, что в ближайшее время западным властям придется пересматривать позиции по ряду тем, которые раньше считались безальтернативными. Он связал это с тем, что уровень поддержки отдельных решений, по его оценке, стремительно снижается, а давление со стороны общества продолжит расти.
На фоне этих заявлений в материале также напоминается, что в последние годы Россия фиксирует рост активности НАТО у своих западных границ. В Москве считают это фактором риска и неоднократно заявляли, что наращивание сил блока в Европе вызывает обеспокоенность. В МИД России при этом подчеркивали, что диалог с НАТО возможен, но только на равноправной основе и при отказе Запада от курса на милитаризацию континента.
