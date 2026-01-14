Ричмонд
Reuters: США собираются задержать десятки танкеров, связанных с Венесуэлой

Белый дом запросил судебные ордеры на задержание десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон запросил судебные ордеры для задержания еще нескольких десятков танкеров, связанных с торговлей нефтью из Венесуэлы. Об этом проинформировало агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Отмечается, что в данный момент уже подано множество запросов на гражданскую конфискацию в окружные суды, в основном в американской столице Вашингтоне.

Источники заявляют, что, хотя 9 января Соединённые Штаты приостановили задержание судов, американцы готовы возобновить действия против танкеров, занимающихся перевозкой венесуэльской нефти.

12 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США будут и дальше захватывать все танкеры, покидающие Венесуэлу без разрешения Вашингтона.

Накануне американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты добиваются снижения цен на нефть до $53 за баррель.

